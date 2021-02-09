В детском саду Екатеринбурга отравились двое малышей

Специалисты зафиксировали два случая острой кишечной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в детском саду № 472 отравились дети. Специалисты из Роспотребнадзора зарегистрировали два случая острой кишечной инфекции вирусной этиологии. Началась проверка, по результатам которой станет ясно, связаны ли эти происшествия между собой.

- Должностные лица проверяют соблюдение санитарных норм в детском саду. На экспертизу отправили образцы воды, пищи смывы с объектов на пищеблоке, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также руководство образовательного учреждения обязано провести дополнительные мероприятия, чтобы не допустить дальнейшей вспышки отравлений. В саду провели дезинфекцию.