В Екатеринбурге осудят воспитательницу частного садика, ударившую двухлетнюю девочку

Вину бывшая воспитатель признала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят бывшую 29-летнюю воспитательницу частного детского сада «Согласие», ударившую маленькую девочку. Ее обвиняют по ст. 116 УК РФ (иные насильственные действия, причинившие физическую боль) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию).

- Утром 1 ноября 2022 года воспитатель ударила малолетнюю девочку, посещавшую ясельную группу. От удара ребенок упал со скамьи на пол, испытав физическую боль, - рассказали в СК по Свердловской области. - Кроме того, в вышеуказанный период обвиняемая на территории детского сада неоднократно высказывалась грубой нецензурной бранью в адрес девочки.

По данным прокуратуры, все происходило в дошкольном учреждении на улице Московской в ясельной группе. Девочке на тот момент было 1 год 11 месяцев.

В СК по Свердловской области сообщили, что следователями проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведена судебная медицинская экспертиза.

Вину бывшая воспитатель признала. Уголовное дело будет направлено мировому судье судебного участка № 4 Ленинского судебного района Екатеринбурга.

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