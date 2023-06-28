Поисками пропавшего 6-летнего мальчика занимаются 1,5 тысячи силовиков Фото: Олег ГАЛИМОВ

Количество силовиков, ведущих поиск 6-летнего Далера Бобиева, увеличилось до 1500 человек. Еще сутки назад мальчика искали только 300 сотрудников силовых структур. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

- В поиске пропавшего мальчика задействовано свыше 1500 человек, в том числе сотрудники СК России по Свердловской области, отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики СК России, а также сотрудники других правоохранительных органов, - отметили в СК.

Напомним, что ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из-за пропажи шестилетнего мальчика в Екатеринбурге. Инцидентом заинтересовался глава ведомства России Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.

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