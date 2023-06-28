Мэр Екатеринбурга рассказал об изменениях на набережной Исети

Глава города рассказал об изменениях на набережной Исети. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

О концепции проекта рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов:

– Благоустройство набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда – это масштабный проект в истории Екатеринбурга. Проект комплексного развития территории позволит превратить набережную в единую прогулочную зону протяженностью 42 километра. Для этого все пространство было разделено на несколько участков, для каждого из которых разрабатывается своя концепция развития.

Так, 26 июня в стенах Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) прошла презентация одной из концепций благоустройства участка вдоль Исети – в границах улиц Бебеля, Готвальда и Опалихинской.

Предполагается, что набережная здесь будет поделена на 6 частей. Появятся пляж, воркаут и прогулочная зона, а также гавань, где горожане смогут заниматься водными и парусным видами спорта.

Благоустройство потребует большой работы: здесь есть частный сектор, муниципальные и федеральные земли. При этом пространство находится в самом центре города и должно быть приведено в порядок.

Отмечу также, что УрГЮУ имеет потребность в новом, современном образовательном комплексе, а его учащиеся и работники – в арендном жилье вблизи вуза.

Поэтому концепция предлагает модернизировать университетский кампус УрГЮУ и разместить в нем образовательный центр, спортивный комплекс и профессорский дом. Застройщик получит возможность возводить поблизости жилые дома.

По сути, предлагаемый проект станет украшением Екатеринбурга и даст мощный импульс развитию как самого микрорайона Заречный, так и Уральской юридической школы.