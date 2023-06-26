Хозяйка обстрелянной квартиры обратилась в МВД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге обстреляли многоэтажку на Ботанике. Пуля прилетела в одну из квартир ЖК «Монблан». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в городском УМВД.

Как оказалось, с подобной ситуацией жильцы жилого комплекса сталкиваются не первый раз. На этот раз обстреляли окна квартиры на восьмом этаже. К счастью, никто не пострадал. Однако хозяйка квартиры обратилась в МВД. Ей отказали в возбуждении уголовного дела.

- По факту повреждения стекол сотрудниками отдела полиции УМВД России по городу Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются более подробные и точные обстоятельства случившегося, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции города.

Ранее в Екатеринбурге южане перекрыли дорогу и устроили стрельбу. Свадебный картеж перемещался по городу и стреляли в воздух. Позже нарушителей удалось поймать полиции.

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