В Екатеринбурге южане перекрыли дорогу и устроили стрельбу

Стрельба попала на видео. Фото: скрин видео Telegram-канала "Злой Екатеринбург"

Молодожены из Екатеринбурга решили отметить торжество с огоньком, а заодно напугать местных жителей, которые в страхе услышали звуки выстрелов. Свадебный кортеж с гостями на борту двигался днем 16 июня по улице Готвальда: гости не постеснялись перекрыть дорогу, пострелять, и добавить зрелищности автомобильными гудками.

- Беспредел на улице Готвальда! У южан свадьба, перегородили всю дорогу, стреляют. Просто ужас, от стрельбы проснулся мой ребенок в страхе, - сообщала местная жительница Telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Как оказалось, Заречный микрорайон не единственный, где местные жители возмутились столь ярким и шумным праздником: информацию о нарушениях ПДД зарегистрировали в полиции из разных районов.

- Информация уже зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части городской Госавтоинспекции и в отделе полиции № 11. На розыск любителей острых ощущений, опасных как для них самих, так и для других участников дорожного движения, ориентированы все наряды ДПС, - прокомментировал инцидент «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

В МВД сейчас анализируют съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают более подробные и точные обстоятельства произошедшего шоу.

- После установления личностей провокационного видео будут приняты необходимые меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством нашей страны, - заключил полковник Горелых.

Он пообещал дополнительно проинформировать общественность о том, чем закончится для нарушителей их поступок.

Это уже не первая свадебная стрельба. В прошлый раз кортеж переполошил весь центр города 12 апреля 2021, тогда молодоженов тоже искали в полиции.