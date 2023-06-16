В Екатеринбурге задержали стрелка из свадебного кортежа, устроившего стрельбу посреди проезжей части

Стрельба во время свадьбы была днем 16 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали южан из свадебного кортежа, которые 16 июня устроили стрельбу в честь торжества на улицах Готвальда и Челюскинцев. Полиции удалось установить количество машин, их номера и владельцев.

Двоих водителей оштрафовали за большое количество нарушений ППД. К поискам дебоширов привлекли не только полицейских Госавтоинспекции, но и сыщиков центра по противодействию экстремизму ГУ МВД области. Кроме того, помощь в поимке нарушителей оказала региональная диаспора.

- Представители МВД, проанализировав съемки с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», выяснили, что после помпезного проезда со стрельбой и массовым нарушением ПДД шумная автоколонна приехала в одно из кафе для продолжения праздника. В результате проведенной полицией работы установлен и доставлен в территориальный ОВД подозреваемый в стрельбе. Сейчас он дает показания, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Два нарушителя, которые не на шутку напугали жителей микрорайона Заречный, были на иномарках BMW и Mercedes, одна из которых была с госномерами 999. Оба привлечены к административной ответственности, уточняет полковник Горелых.

- В отношении их составлен ряд протоколов, в том числе за создание помех, тонировку, выезд на полосу для встречного движения и за отсутствие страховки. Стрельба велась не из боевого оружия, а из травматического пистолета. Сотрудники полиции работу еще не завершили, - заключил Валерий Горелых.

Об итогах работы полицейских станет известно позднее. Напомним, гости свадьбы решили повеселиться, устроив стрельбу посреди проезжей части, еще днем. Тогда жители домов по улице Готвальда сообщали местным Telegram-каналам, что выстрелы напугали и детей.

Заречный микрорайон не единственный, где местные жители возмутились столь ярким и шумным праздником: информацию о нарушениях ПДД зарегистрировали в полиции из разных районов.

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