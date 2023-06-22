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НовостиОбщество22 июня 2023 7:03

В Екатеринбурге открыли стелу «Город трудовой доблести»

На открытие объекта приехал помощник президента
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На открытии присутствовал помощник президента Владимир Мединский

На открытии присутствовал помощник президента Владимир Мединский

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 22 июня 2023 года недалеко от ККТ «Космос» торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Церемония прошла в день 82-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.

Высота стелы составила 42 метра

Высота стелы составила 42 метра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-метровый объект состоит из стелы и пилонов, боковые грани которых облицованы кортеновской сталью. Стела стала памятником трудовому подвигу горожан, сыгравших неоценимую роль в Победе над Германией.

Торжественная церемония прошла 22 июня 2023 года

Торжественная церемония прошла 22 июня 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торжественной церемонии открытия стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге принял участие помощник Президента России Владимир Мединский, зачитавший обращение Владимира Путина к жителям Екатеринбурга.

Стела разместилась недалеко от ККТ "Космос"

Стела разместилась недалеко от ККТ "Космос"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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