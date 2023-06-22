В Екатеринбурге открыли стелу «Город трудовой доблести»

На открытии присутствовал помощник президента Владимир Мединский Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 22 июня 2023 года недалеко от ККТ «Космос» торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Церемония прошла в день 82-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.

Высота стелы составила 42 метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-метровый объект состоит из стелы и пилонов, боковые грани которых облицованы кортеновской сталью. Стела стала памятником трудовому подвигу горожан, сыгравших неоценимую роль в Победе над Германией.

Торжественная церемония прошла 22 июня 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торжественной церемонии открытия стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге принял участие помощник Президента России Владимир Мединский, зачитавший обращение Владимира Путина к жителям Екатеринбурга.

Стела разместилась недалеко от ККТ "Космос" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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