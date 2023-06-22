Владимир Путин обратился к жителям Екатеринбурга 22 июня

В Екатеринбурге открыли стелу "Город трудовой доблести" Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 июня 2023 года в Екатеринбурге официально открыли стелу «Город трудовой доблести», которую в уральской столице установили к 300-летию города в честь присвоения высокого звания.

На открытие объекта приехал помощник президента Владимир Мединский Фото: Алексей БУЛАТОВ

На открытие в Екатеринбург приехал помощник Президента РФ Владимир Мединский. Он зачитал обращение главы государства Владимира Путин к жителям столицы Среднего Урала.

Приводим полную версию обращения президента:

- Уважаемые друзья! Приветствую вас на открытии стелы «Город трудовой доблести». В истории нашей страны в памяти народа навсегда останется подвиг поколений-победителей. Тех, кто мужественно сражался на фронте, кто держал бессменную вахту на заводах и фабриках, шахтах, госпиталях, приближая долгожданную Победу.

В знак безмерной благодарности труженикам тыла в 2020 году в год памяти и славы было учреждено почетное звание «Город трудовой доблести». Глубоко символично, что Екатеринбург стал одним из первых, кто был удостоен этой высокой награды.

Стелу открыли к 300-летию Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Урал всегда был крупным промышленным регионом, опорным краем державы. После начала Великой Отечественной в кратчайшие сроки здесь была развернута работа большого количество оборонных предприятий, налажена работа танков, зенитных установок для минометов «Катюша» и бронепоездов, для других образцов вооружений и техники. Здесь выпускались жизненно необходимые медикаменты, обмундирования. Весь город трудился на Победу.

Уверен, что нынешнее событие займет достойное место в богатой палитре мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга, которое совсем скоро будет отмечать Свердловская область и вся Россия. Послужит сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодежи, гордости за трудовые свершения предков. Желаю вам успехов и всего вам самого доброго!

Стела "Город трудовой доблести" разместилась недалеко от Храма на Крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что стелу «Город трудовой доблести» в 2022 году открыли на Привокзальной площади Нижнего Тагила к 300-летнему юбилею города.