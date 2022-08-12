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Недвижимость12 августа 2022 8:48

В Нижнем Тагиле открыли стелу «Город трудовой доблести»

Стоимость проекта оценили в 72 миллиона рублей
Дарья ЧИПУРИНА
Стелу открыли к юбилею города

Стелу открыли к юбилею города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 12 августа на Привокзальной площади прошло торжественное открытие стелы высотой 17 метров 22 сантиметра, в честь присвоения городу почетного звания «Городу трудовой доблести».

Объект появился на Привокзальной площади Нижнего Тагила

Объект появился на Привокзальной площади Нижнего Тагила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На стеле разместили указ Президента России Владимира Путина, герб города и портреты жителей, работающих в тылу во времена Великой Отечественной войны.

Высота стелы - 17 метров

Высота стелы - 17 метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На торжественном открытии присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев, а от лица помощника президента Владимира Мединского было зачитано письмо с благодарностью.

на стеле разместили слова президента Владимира Путина

на стеле разместили слова президента Владимира Путина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Куйвашев отметил, что этот день очень символичен, поскольку стела открыта в день города Нижнего Тагила. Также он поблагодарил ветеранов, которые трудились в годы Великой Отечественной войны.

К юбилею городу вид площади полностью изменился

К юбилею городу вид площади полностью изменился

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тагил это место силы, город-труженик, - отметил губернатор Свердловской области.

На открытии стелы присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев

На открытии стелы присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Фото: Алексей БУЛАТОВ