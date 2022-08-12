В Нижнем Тагиле открыли стелу «Город трудовой доблести»

Стелу открыли к юбилею города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле 12 августа на Привокзальной площади прошло торжественное открытие стелы высотой 17 метров 22 сантиметра, в честь присвоения городу почетного звания «Городу трудовой доблести».
Объект появился на Привокзальной площади Нижнего Тагила
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На стеле разместили указ Президента России Владимира Путина, герб города и портреты жителей, работающих в тылу во времена Великой Отечественной войны.
Высота стелы - 17 метров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На торжественном открытии присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев, а от лица помощника президента Владимира Мединского было зачитано письмо с благодарностью.
на стеле разместили слова президента Владимира Путина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Куйвашев отметил, что этот день очень символичен, поскольку стела открыта в день города Нижнего Тагила. Также он поблагодарил ветеранов, которые трудились в годы Великой Отечественной войны.
К юбилею городу вид площади полностью изменился
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Тагил это место силы, город-труженик, - отметил губернатор Свердловской области.
На открытии стелы присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев
Фото: Алексей БУЛАТОВ