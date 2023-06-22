Владимир Мединский посетил Ельцин Центр в Екатеринбурге

Владимир Мединский приехал в Екатеринбург 21 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощник президента Владимир Мединский 21 июня посетил Ельцин Центр в Екатеринбурге.

- Он провел встречу в образовательном центре «Кванториум» в Ельцин Центре, а потом ненадолго зашел в музей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ельцин Центра.

Ранее Владимир Мединский сообщал о своем намерении посетить музей.

Помощник президента примет участие в Форуме городов трудовой доблести, который пройдет в столице Урала с 22 по 23 июня. Также он будет присутствовать на торжественном открытии стелы «Город трудовой доблести».

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