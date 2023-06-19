В Екатеринбурге пройдет фестиваль безлимитных напитков

Фестиваль «РыбаДичь» пройдет 16 сентября в «Екатеринбург-Экспо». Фото: предоставили организаторы

В Екатеринбурге 16 сентября пройдет фестиваль безлимитных напитков «РыбаДичь». Он во второй раз состоится в МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо».

- Гостей Уральского Октоберфеста «РыбаДичь» ждет разнообразие напитков, в том числе различных пивоварен, гастрономическая зона, развлекательные площадки и несколько часов драйвовой музыки от самых крутых кавер-групп города, - рассказали организаторы «КП-Екатеринбург».

Напомним, 23 июня в уральской столице состоится главный музыкальный фестиваль Ural Music Night. На нем выступят группа IOWA, Валерий Сюткин (он исполнит гимн «Ночи музыки» - «Луч солнца золотого»), ВИА «Поющие гитары», Максим Свобода и Тося Чайкина, Андрей Державин и группа «Сталкер», а также Вадим Самойлов и Юлия Чичерина.

А 30 июня в «Екатеринбург-Экспо» в четвертый раз пройдет «Встреча выпускников КВН». Ее проведет Валдис Пельш, а кресла жюри займут композитор и дирижер Сергей Жилин, «уральский пельмень» Андрей Рожков, актер Александр Олешко и шоумен Вадим Галыгин. На игре выступят «Станция Спортивная», «СОК» и сборная Дагестана.