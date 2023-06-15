Роспотребнадзор помогает екатеринбуржцам, отравившимся роллами «Ёбидоёби»

Роллами от «Ёбидоёби» отравились 32 екатеринбуржца Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Свердловский Роспотребнадзор заявил, что намерен помогать всем екатеринбуржцам, которые отравились в сети доставки японской кухни «Ёбидоёби». Ведомство окажет юридическую поддержку. Уральцы смогут возместить полученный ущерб.

- Для этого гражданам нужно принести медицинские документы, документы об оплате заказа, документы, свидетельствующие о частичной потере дохода, расходы на лечение и прочие подтвержденные имущественные потери в Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 177а, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее в Екатеринбурге роллами от «Ёбидоёби» отравились 32 человека. После этого в общепите прошли проверки. Один из филиалов в городе закрылся на 90 дней.

В «Ёбидоёби» объяснили, в чем причина массового отравления. После проведенной проверки в компании выяснили, что вспышка сальмонеллеза случилась по вине поставщика.

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