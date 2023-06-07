В «Ёбидоёби» назвали причины массового отравления роллами в Екатеринбурге

Филиал общепита временно закрыт Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Представители сервиса доставки японской кухни «Ёбидоёби» объяснили причины массового отравления жителей Екатеринбурга роллами. По данным регионального Роспотребнадзора на 6 июня, насчитывалось 22 пострадавших.

После проведенной проверки, в компании выяснили, что вспышка сальмонеллеза случилась по вине поставщика.

- «Ёбидоёби» работает по франшизной модели. Соответственно, с франчайзи мы делимся не только брендом, экспертизой и маркетинговыми инструментами, но и обязательными регламентами. В том числе — даем список регламентированных поставщиков. В Екатеринбурге владелец франшизы решил нарушить регламент и попробовал обратиться к новому партнеру. В итоге получил, к сожалению, некачественную продукцию, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе сети.

В компании утверждают, что франчайзи уже передал претензии поставщику. Далее он вернется к сотрудничеству с проверенными поставщиками.

-Мы приносим извинения всем, кто пострадал. Филиал в Екатеринбурге компенсирует клиентам расходы на лечение, - заключают представители «Ёбидоёби».

Изначально в сети подозревали поставщика и сотрудника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, о массовом отравлении роллами в Екатеринбурге стало известно вечером 5 июня. Тогда Роспотребнадзор сообщил о 13-ти случаях. Все заболевшие были госпитализированы, а точка доставки на улице Щербакова, 20, где были приготовлены некачественные роллы – закрыта до решения суда, рассмотрение дела назначено на 9 июня.

При этом, в сети службы доставок отмечали, что отравились клиенты, которые заказывали роллы и суши после 19:00 1 июня. Подозрение компании сразу же упало на поставщика и одного из сотрудников.

Как отмечали в Роспотребнадзоре, в этой точке нашли множество серьезных нарушений. Например, не соблюдались требования хранения продуктов, не велся контроль температурно-влажностного режима, часть продукции не имела маркировки и документов, нарушался дезинфекционный режим, а у сотрудников не было медицинских книжек.

В ведомстве составили протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Максимальная ответственность по данной статье – приостановление деятельности до 90 суток.

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