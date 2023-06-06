В «Ёбидоёби» рассказали, по чьей вине могли отравиться 13 екатеринбуржцев, заказавших роллы

В сети подозревают поставщика и одного з сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном Роспотребнадзоре разъяснили, что грозит сети доставки японской кухни «Ёбидоёби» после массового отравления в Екатеринбурге.

Напомним, вечером 5 июня стало известно о как минимум 13-ти отравившихся клиентов сети. Свердловчане заразились кишечной инфекцией – сальмонеллезом.

- Все заболевшие с клиникой средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня, - отмечали в Роспотребнадзоре.

Вспышка инфекции произошла в конкретном пункте доставки на улице Щербакова, 20. В этой точке, по данным Роспостребнадзора, выявлено огромное количество нарушений. Например, не соблюдаются требования хранения продуктов, не ведется контроль температурно-влажностного режима, часть продукции не имеет маркировки и документации, нарушается дезинфекционный режим, отсутствуют медицинские книжки у сотрудников.

Представители «Ёбидоёби» отрицать вину не стали и прокомментировали инцидент.

- Отравились люди, которые обращались в доставку 1 июня после 19:00. Нам известно о 10-ти случаях. Как только узнали о первом человеке, обзвонили всех клиентов за день, когда второй человек сообщил об отравлении, остановили работу филиала, чтобы понять, что произошло. Есть подозрение на поставщика курицы и на сотрудника. Оба варианта проверяем. С клиентами держим связь, возмещаем все расходы, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе сети.

Остальные пункты сети продолжили работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас свердловский Роспотребнадзор запретил работу конкретного пункта. Однако остальные филиалы сети продолжают доставлять суши и роллы.

- Документы переданы в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности. На какой срок объект будет закрыт – решит суд, - объяснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве составили протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Максимальная ответственность по данной статье – приостановление деятельности до 90 суток.

Сейчас проводится и лабораторное исследование, для которого взяты пробы пищи, сырья, воды, смывы, дезсредства. Также будет проведено обследование всех сотрудников и полная дезинфекция помещения.

КСТАТИ

Владелица данного пункта - ИП Конькова И.В. – зарегистрирована в Красноярске.

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