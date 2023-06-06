Количество отравившихся роллами от «Ёбидоёби» в Екатеринбурге выросло до 22 человек

Филиал общепита временно закрыт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество пострадавших от роллов из сети доставки «Ёбидоёби» увеличилось до 22 человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре по Свердловской области. Еще на утро 6 июня данные были почти вдвое меньше – пострадавших было 13 человек.

- Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора продолжает эпидрасследование групповой заболеваемости сальмонеллезом. Заведение общепита в данный момент закрыто, документы переданы в суд, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Рассмотрение дела назначено на 9 июня. Известно, что все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня.

Вспышка сальмонеллеза случилась в филиале по адресу Щербкова, 20, который сейчас закрыт. Как отмечали в Роспотребнадзоре, в этой точке выявлено огромное количество нарушений: не соблюдались требования хранения продуктов, не велся контроль температурно-влажностного режима, часть продукции не имела маркировки и документов, нарушался дезинфекционный режим, а у сотрудников не было медицинских книжек.

В самой службе доставки японской кухни факт массового отравления подтвердили. Представители компании отмечали, что все необходимые меры уже выполнены.

- Отравились люди, которые обращались в доставку 1 июня после 19:00. Есть подозрение на поставщика курицы и на сотрудника. Оба варианта проверяем. С клиентами держим связь, возмещаем все расходы, - заявляли «КП-Екатеринбург» в компании.

В ведомстве составили протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Максимальная ответственность по данной статье – приостановление деятельности до 90 суток.

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