В Екатеринбурге суд на три месяца закрыл филиал «Ёбидоёби», где отравились 32 человека

Филиал допустил множество нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд на 90 суток закрыл точку доставки японской кухни «Ёбидоёби», где массово отравились жители Екатеринбурга в начале июня. О первых 13-ти случаях заболевания сальмонеллезом стало известно 5 июня, а на следующий день количество пострадавших возросло до 22 человек. На данный момент, по данным регионального Роспотребнадзора, известно уже о 32 случаях.

В ведомстве сразу составили протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», наказание по которому предполагает закрытие точки до 90 суток.

- В адрес ИП Коньковой И.В. выданы предписания. Деятельность точки общепита была незамедлительно запрещена до решения суда, который сегодня принял решение о приостановлении работы доставки на три месяца, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Владелец франшизы сменил поставщика, из-за чего произошли случаи отравления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе проверки специалистов, в филиале «Ёбидоёби» на Щербакова, 20 было найдено множество нарушений: не соблюдались требования хранения продуктов, не велся контроль температурно-влажностного режима, нарушался дезинфекционный режим, а у сотрудников не было медицинских книжек.

В компании провели собственную проверку, выяснив, что вспышка сальмонеллы произошла по вине владельца франшизы и поставщика.

- «Ёбидоёби» работает по франшизной модели. Соответственно, с франчайзи мы делимся не только брендом, экспертизой и маркетинговыми инструментами, но и обязательными регламентами. В том числе — даем список регламентированных поставщиков. В Екатеринбурге владелец франшизы решил нарушить регламент и попробовал обратиться к новому партнеру. В итоге получил, к сожалению, некачественную продукцию, - сообщали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе сети.

Представители службы доставки также заверили, что на данной точке вернутся к сотрудничеству с проверенными поставщиками.

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