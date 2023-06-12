Алексей Орлов поздравил жителей Екатеринбурга с Днем России

Алексей Орлов пожелал жителям Екатеринбурга и России процветания и светлого будущего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей города с Днем России. Видеопоздравление было опубликовано в telegram-канале главы города.

- Дорогие екатеринбуржцы и гости города, от всей души поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны, Днем России – нашей великой и любимой Родины. Мы гордимся нашей Родиной, ее богатой историей, трудовыми и ратными победами и верим в ее достойное будущее, - обратился к жителям Екатеринбурга Алексей Орлов.

По словам главы города, праздник символизирует многовековой путь России, а также единство и сплоченность многонационального народа. Алексей Орлов также отметил, что Екатеринбург всегда был и остается надежной оправой государства.

- Столица Урала вносит весомый вклад в развитие страны. На деле способствует укреплению обороноспособности и безопасности России, повышению качества жизни наших граждан, - заключил глава города.

В День России в уральской столице запланировано множество мероприятий. Жители города бесплатно смогут посетить концерты и несколько главных музеев Екатеринбурга. С подробной программой празднования можно ознакомиться здесь.

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