Алексей Орлов поздравил жителей Екатеринбурга с Днем России

Алексей Орлов пожелал жителям Екатеринбурга и России процветания и светлого будущего
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей города с Днем России. Видеопоздравление было опубликовано в telegram-канале главы города.
- Дорогие екатеринбуржцы и гости города, от всей души поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны, Днем России – нашей великой и любимой Родины. Мы гордимся нашей Родиной, ее богатой историей, трудовыми и ратными победами и верим в ее достойное будущее, - обратился к жителям Екатеринбурга Алексей Орлов.
По словам главы города, праздник символизирует многовековой путь России, а также единство и сплоченность многонационального народа. Алексей Орлов также отметил, что Екатеринбург всегда был и остается надежной оправой государства.
- Столица Урала вносит весомый вклад в развитие страны. На деле способствует укреплению обороноспособности и безопасности России, повышению качества жизни наших граждан, - заключил глава города.
В День России в уральской столице запланировано множество мероприятий. Жители города бесплатно смогут посетить концерты и несколько главных музеев Екатеринбурга. С подробной программой празднования можно ознакомиться здесь.
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