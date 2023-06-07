12 июня будет выходным в Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День России отмечается всей страной 12 июня. Эта дата традиционно считается выходным днем для всех жителей государства. Мы расскажем, куда сходить на День России в Екатеринбурге в 2023 году, и покажем программу мероприятий в городе.

День России в Екатеринбурге - 2023: программа мероприятий на 12 июня, площадки, кто будет выступать

Этнокультурный проект «Уралэтнофест»

В Уральском центре народного искусства имени Е.П. Родыгина (пр. Космонавтов, 23) пройдет фестиваль народов нашего региона.

12.00-15.00 – знакомство гостей фестиваля с национальными костюмами, народными музыкальными инструментами, блюда национальной кухни этносов Среднего Урала. Концерт творческих коллективов Дома народов Урала.

15.00-16.30 – концерт «На Урале мы живем». На сцену выйдут артисты Уральского государственного русского оркестра, Роберт Юлдашев из Уфы, Наталья Ясир из Перми, екатеринбургские музыканты Денис Саркисян и Евгений Бунтов, студия восточного танца «Навруз», исполнители из армянской общины «АНИ-Армения».

19.00-20.30 – концерт Роберта Юлдашева и этногруппы «Курайсы» (г.Уфа).

День открытых дверей в музее

Свердловский областной краеведческий музей проводит день открытых дверей на двух площадках Екатеринбурга. Музей истории и археологии Урала находится по адресу пр. Ленина, 69/10. Музей природы Урала можно найти по адресу ул. Горького, 4.

Вход на площадки бесплатен, но тем, кто хочет послушать экскурсовода, нужно будет заплатить по прайсу.

Концерт и мастер-классы в честь праздника

Свердловский государственный областной дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12) подготовил большую праздничную программу в честь Дня России.

14:00 – традиционные народные игры, мастер-классы по уральским ремеслам, концерт от уральских коллективов.

15:00 – концерт от оркестра «Уралбэнд» по руководством Александра Павлова и государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».

Концерт от детей и для детей

ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) проведет праздничную программу для гостей в День России. 12 июня состоится концерт от творческих коллективов «Мы дети твои, Россия!». Мероприятие начнется в 16:00.

Экскурсия о первом президенте

Новая экскурсия «Полная версия: первые президентские выборы» расскажет о победе Бориса Ельцина в 1991 году. В День России сотрудники музея расскажут, какие изменения предлагал России Борис Ельцин, почему он победил на выборах, как появились посты президента и вице-президента в нашей стране и кто был оппонентами Ельцина на этих выборах. Мероприятие пройдет на площадке Ельцин центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Поход на площадку Свердловской киностудии

Сотрудники Свердловской киностудии (пр. Ленина, 50ж) покажут закулисье уральского Голливуда. Гости узнают все о мастерской киномеханика, съемочном павильоне, студии макетов, студии костюма и реквизита, тон-ателье.

Вход на экскурсию платный: 350 рублей – полный билет, 250 рублей – льготный билет.

Джазовый джем от Blues Doctors

Известный в Екатеринбурге коллектив Blues Doctors в День России организует концерт в клубе «Everjazz» (ул. Тургенева, 22). Музыканты продемонстрируют новое звучание любимых джазовых хитов. Джемы известны тем, что никогда не повторяются, так что гостям вечера гарантированы запоминающиеся эмоции.

Стоимость билетов начинается от 800 рублей.