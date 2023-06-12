Десятки мероприятий в честь Дня России пройдут в Екатеринбурге

Традиционный концерт «Хором славим Россию и город!» пройдет в Историческом сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на День России 12 июня заготовлена мощная праздничная программа. Сегодня в уральской столице пройдут десятки самых разных мероприятий.

Традиционный концерт «Хором славим Россию и город!» пройдет в Историческом сквере в 12:00.

- Более тысячи профессиональных музыкантов исполнят всем известные песни, аккомпанировать вокалистам будет духовой оркестр. Чтобы горожанам было удобнее подпевать, тексты произведений выведут на огромные экраны, - рассказали в администрации города.

В ЦПКиО в 12:00 также пройдет большой концерт под открытым небом «АртПоколение Екатеринбург – 2023». В Уральском центре народного искусства имени Е.П. Родыгина в 15:00 состоится концерт «На Урале мы живем», в 19:00 на сцену выйдут Роберт Юлдашев и этногруппа«Курайсы».

12 июня для жителей города бесплатно будут работать шесть музеев: мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», музей природы Урала, музей военной истории «Свердловск: говорит Москва!», музей истории и археологии Урала, музей истории Екатеринбурга и музей изобразительных искусств.

Также об интересных экскурсиях и мастер-классах и фестивалях вы можете прочитать в подробной программе празднования Дня России в Екатеринбурге.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru