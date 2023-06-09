Во время второго этапа опрессовок в Екатеринбурге выявлено четыре повреждения

Все повреждения устранят специалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершился второй этап опрессовок, который проходил с 5 по 9 июня. Было выявлено четыре повреждения. Одно из них произошло на Цвиллинга, 8, где машина провалилась в образовавшуюся из-за выхода воды на поверхность яму.

- Бригада ЕТК была на месте через 15 минут, воду оперативно перекрыли, место повреждения огородили. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений, - рассказали в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Опрессовки проводились с использованием охлажденной воды без отключения горячего водоснабжения.

Третий централизованный этап испытаний запланирован с 17 по 21 июля.

Напомним, во время первого этапа опрессовок было выявлено 28 повреждений в районе улиц: Вилонова, Попова, Космонавтов, Авиационной, Посадской, Щорса, Сиреневого бульвара.

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