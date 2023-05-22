Во время первого этапа опрессовок в Екатеринбурге выявлено 28 повреждений

Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению дефектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завешен первый этап опрессовок. Испытания проходили с 15 по 19 мая. Во время них было выявлено 28 повреждений в районе улиц: Вилонова, Попова, Космонавтов, Авиационная, Посадская, Щорса, Сиреневый бульвар.

- Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению дефектов, - рассказали в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Опрессовки проводились давлением выше рабочего от насосных станций с использованием охлажденной воды в ночное время. Горячую воду при этом не отключали.

Второй централизованный этап испытаний запланирован с 6 по 9 июня.

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