Гидравлические испытания проведут в четыре этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики объявили график опрессовок в Екатеринбурге в 2023 году. Испытания системы водоснабжения и отопления под высоким давлением проведут в четыре этапа, с 16 мая по 11 августа.

- Энергетики ЕТК проведут опрессовки в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Березовском в четыре этапа. Испытания трубопроводов проведут от насосных станций без ограничения водоснабжения потребителей, - рассказали в свердловском филиале компании «Т Плюс».

График опрессовок в Екатеринбурге - 2023

Первый этап: с 16 по 19 мая

Второй этап: с 6 по 9 июня

Третий этап: с 18 по 21 июля

Четвертый этап: с 8 по 11 августа

Водоподготовку на Среднеуральской ГРЭС специалисты проведут с 17 по 30 августа, на Новосвердловской ТЭЦ - со 2 по 16 августа. В эти даты возможно отключение горячей воды.

- При наличии технической возможности потребителей переключат на другие тепловые источники, - уточнили в компании «Т Плюс».

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