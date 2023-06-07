В Екатеринбурге машина провалилась под асфальт из-за коммунальной аварии

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге 7 июня на улице Цвиллинга машина провалилась под асфальт из-за коммунальной аварии. Об этом рассказали очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». Прокуратура проводит проверку. Сотрудники ведомства выяснят причины аварии.

- Будет установлено, когда проводился последний ремонт сетей на указанном участке, а также должностные лица, ответственные за надлежащее содержание сетей водоснабжения, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Инцидент сняли на видео. На кадрах видно, что вода забила фонтаном из-под асфальта. Затем один из припаркованных автомобилей провалился в образовавшуюся яму. Стоявшая рядом машина получила повреждения.

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