Детская железная дорога в Екатеринбурге работает в штатном режиме

Вся инфраструктура прошла дополнительную проверку. Фото: СвЖД

Курсирование поездов на Свердловской детской железной дороге (ДЖД) в парке Маяковского в Екатеринбурге, которое по техническим причинам было отменено 7 июня, восстановлено.

Технические службы СвЖД ликвидировали последствия инцидента с двумя пустыми вагонами, которые накренились сегодня утром после отправления первого утреннего поезда со станции Екатеринбург-Детский.

Пострадавших в результате инцидента нет. Состав из четырех вагонов и тепловоза следовал под управлением штатных сотрудников. Локомотив, вагоны и пути малой магистрали тоже не пострадали.

Вся инфраструктура прошла дополнительную проверку, подтверждена ее безопасность. Движение экскурсионных поездов с 8 июня будет осуществляться в штатном режиме.

Напомним, парк подвижного состава малой магистрали насчитывает пять действующих локомотивов (в том числе раритетный узкоколейный паровоз) и девять пассажирских вагонов, включая два отреставрированных ретровагона серии 3Aw Pafawag. Ее протяженность – 3,1 км: магистраль объединяет три станции и два остановочных пункта.

Время отправления первого поезда со станции Екатеринбург-Детский – в 11:00. Последнего – в 18:28 в будни, в 20:27 – в выходные и праздничные дни. Рейсы будут выполняться каждый час.