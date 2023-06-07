Пострадавшую женщину доставили в больницу. Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

На перекрестке Готвальда - Опалихинская произошла авария. В ДТП пострадала 69-летняя женщина. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу.

- По предварительной информации, Daewoo Matiz при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступила дорогу а/м Toyota Camry, которая двигалась со встречного направления прямо, - рассказали в Госавтоинспекции города.

В аварии травмы получила пассажирка Toyota. 69-летнюю женщину доставили в городскую клиническую больницу №36. Пострадавшей поставили диагноз ушиб грудной клетки.

В ГИБДД Екатеринбурга напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а при повороте налево обязательно пропускать встречный транспорт.

Ранее, днем 6 июня, на 28-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошла авария. Водитель легкового автомобиля Kia ехал в сторону Верхней Пышмы. Трем участникам аварии понадобилась помощь медиков.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru