На ЕКАД водитель иномарки почувствовал недомогание и врезался в манипулятор

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Днем, 6 июня, на 28-ом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошла авария. Водитель легкового автомобиля Kia ехал в сторону Верней Пышмы.

- Предварительно, водитель Kia двигался со стороны ТЭЦ, он допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с манипулятором. А затем с автомобилем Skoda, - сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. - По предварительной информации водителю автомашины Kia стало плохо, из-за чего он выехал на встречную полосу.

Трем участникам аварии понадобилась помощь медиков. Среди пострадавших – водители Kia и Skoda, а также пассажир автомобиля Skoda.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о том, что необходимо следить за самочувствием в дороге. В случае, когда владельцы авто чувствуют недомогание, им нужно прекратить движение. После улучшения самочувствия водители могут продолжить путь, чтобы не подвергать риску остальных участников движения.

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