Во время первого этапа опрессовок было выявлено 28 повреждений
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок. Об этом сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании. Гидравлические испытания пройдут с 5 по 8 июня.
- Пройдут гидравлические испытания магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод без ограничения горячего водоснабжения, - сообщили в пресс-службе ЕТК.
Напомним, во время первого этапа опрессовок, который проходил с 15 по 19 мая, было выявлено 28 повреждений.
Ранее сообщалось, что гидравлические испытания пройдут в четыре этапа.
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