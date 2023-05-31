В Екатеринбурге на полмесяца перекроют движение по улице Обувщиков

Улицу закроют с 13 по 30 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекроют движение по улице Обувщиков. С 13 по 30 июня дорога будет закрыта для автомобилей. Об этом сообщили в администрации города.

Движение перекроют от улицы Чкалова до улиц Обувщиков, 63. Там специалисты ООО «СПОРТ» будут проводить ремонтные работы – прокладывать сети водоснабжения и канализации.

- Схема движения общественного транспорта не изменится. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улице Чкалова, - рассказали в мэрии.

Ранее в Екатеринбурге на месяц закрыли переулок Зеленый. Проехать нельзя будет от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих. Ограничения будут действовать с 13 июня по 13 июля. На месте будут проходить работы по строительству трубопровода. Перекроют движение и на улице 22 Партсъезда. Работы будут проводить специалисты ЕМУП «Водоканал». Они планируют закрыть движение транспорта по улице 22 Партсъезда 13 июня и открыть 13 июля.

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