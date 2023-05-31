Работы будут проводить специалисты ЕМУП «Водоканал» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц закроют движение на улице 22 Партсъезда. На участке от улицы Машиностроителей до улицы 40-летия Октября будут производиться работы по строительству трубопровода.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в администрации города.

Работы будут проводить специалисты ЕМУП «Водоканал». Они планируют закрыть движение транспорта по улице 22 Партсъезда 13 июня и открыть 13 июля.

Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по улицам Банникова, 40-летия Октября, Орджоникидзе и Машиностроителей. Схема движения общественного транспорта изменена не будет.

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