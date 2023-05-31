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НовостиОбщество31 мая 2023 8:13

В Екатеринбурге на месяц закроют движение на улице 22 Партсъезда

На участке будут производиться работы по строительству трубопровода
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Работы будут проводить специалисты ЕМУП «Водоканал»

Работы будут проводить специалисты ЕМУП «Водоканал»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц закроют движение на улице 22 Партсъезда. На участке от улицы Машиностроителей до улицы 40-летия Октября будут производиться работы по строительству трубопровода.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в администрации города.

Работы будут проводить специалисты ЕМУП «Водоканал». Они планируют закрыть движение транспорта по улице 22 Партсъезда 13 июня и открыть 13 июля.

Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по улицам Банникова, 40-летия Октября, Орджоникидзе и Машиностроителей. Схема движения общественного транспорта изменена не будет.

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