В Екатеринбурге на месяц закроют переулок Зеленый

С 13 июня по 13 июля на участке улицы будут проходить работы по строительству трубопровода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты ЕМУП «Водоканал» на месяц закроют переулок Зеленый. Проехать нельзя будет от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в администрации города. - Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Калинина, Уральских Рабочих, Народного Фронта и переулку Краснополянскому.

С 13 июня по 13 июля на участке улицы будут проходить работы по строительству трубопровода.

Схема движения общественного транспорта изменена не будет.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге на месяц закроют движение на улице 22 Партсъезда. На участке от улицы Машиностроителей до улицы 40-летия Октября будут производиться работы по строительству трубопровода.

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