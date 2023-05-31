В Екатеринбурге на месяц закроют переулок Зеленый

С 13 июня по 13 июля на участке улицы будут проходить работы по строительству трубопровода
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге специалисты ЕМУП «Водоканал» на месяц закроют переулок Зеленый. Проехать нельзя будет от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих.
- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в администрации города. - Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Калинина, Уральских Рабочих, Народного Фронта и переулку Краснополянскому.
С 13 июня по 13 июля на участке улицы будут проходить работы по строительству трубопровода.
Схема движения общественного транспорта изменена не будет.
Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге на месяц закроют движение на улице 22 Партсъезда. На участке от улицы Машиностроителей до улицы 40-летия Октября будут производиться работы по строительству трубопровода.
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