В парке Краснотурьинска обнаружили труп молодого человека

Признаков того, что в отношении мужчины кем-то было совершено преступление, не устанавливается Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснотурьинске в одном из парков обнаружили труп молодого мужчины. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в СУ СК России по Свердловской области.

- По факту обнаружения тела молодого человека следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Признаков того, что в отношении него кем-то было совершено преступление, в настоящее время не устанавливается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном Следственном комитете.

На данный момент известно, что мужчине было 24 года. Он родился и проживал в Краснотурьинске. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в Екатеринбурге, в парке напротив Свердловской филармонии обнаружили труп мужчины. По предварительной версии, мужчина покончил с собой.

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