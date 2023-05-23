На месте работает полиция и СК Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге в парке напротив Свердловской филармонии обнаружили труп мужчины. Как стало известно «КП-Екатеринбург», тревожное сообщение об инциденте поступило в полицию из Храма-на-Крови.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, сейчас на месте ЧП работают сотрудники следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга.

- Проводится осмотр места происшествия и иные необходимые мероприятия. Для определения точной причины смерти гражданина будет проведена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в региональном СК.

В УМВД Екатеринбурга добавили, что, по предварительным данным, криминала в произошедшем нет.

В полиции сообщили, что мужчине было 27 лет.