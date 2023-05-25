Незадолго до смерти Александр сообщил друзьям, что работает в хостеле Фото: Олег ГАЛИМОВ

В сквере напротив Свердловской филармонии обнаружили труп 29-летнего Александра Х. По предварительной версии, мужчина покончил с собой. Как стало известно «КП-Екатеринбург», уроженец Лысьвы (Пермский край) приехал в столицу Среднего Урала около года назад на заработки. Известно, что мужчина оставил предсмертную записку.

На родине Александр работал слесарем-наладчиком.

- Работала вместе с ним, года четыре назад на предприятии в Лысьве. Александр всегда был позитивным и жизнерадостным человеком, душой компании. Всегда помогал, если его просили о помощи. Узнала о трагедии 24 мая, трудно в это поверить. Жить да жить еще. Приношу глубочайшие соболезнования его маме. В моей памяти Александр останется, как добрый и веселый парень, - рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая коллега Александра.

Александр уехал в Екатеринбург на заработки Фото:соцсети

Последним местом работы пермяка был хостел на Сортировке, о чем он незадолго до смерти сообщил своей знакомой. Родственники также подтвердили смерть Александра. По их словам, приезжал домой к матери на майские праздники и с ним «все было хорошо». Ранее в СК заявляли, что смерть мужчины не носит криминального характера. Забирать тело в Екатеринбург выехала мать погибшего.

- Я лишь могу сказать, что он был очень хорошим человеком. Всегда мог поддержать и утешить. Он написал, что работает управляющим в хостеле. Потом позвал на концерт Басты, обещал туда бесплатно провести. В ночь на 23 мая написал мне. Но я не ответила, так как уже спала. Мне до сих пор не по себе от мысли, что я могла на что-то повлиять. Может, ему нужна была поддержка в тот момент, - говорит подруга Александра.

Последние сообщения Александра Фото: читатель «КП»

Напомним, что в лесу Верхней Пышме обнаружили тела пары из Екатеринбурга. Как позже выяснилось, Наталья и Артем часто скрывались от преследователей.

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