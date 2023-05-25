Свердловские волонтеры станут получать деньги за помощь в тушении лесных пожаров

За сведенья о виновнике пожара уральцы смогут получить от 50 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Волонтеры из Свердловской области начнут получать деньги за помощь в тушении лесных пожаров. Такое решение накануне принял губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Денежное вознаграждение также получат и те уральцы, что сообщили о виновнике возгорания или помогли его задержать. Они смогут получить от 50 до 100 тысяч рублей. Правительством уже принято соответствующее постановление.

- Добровольцы, участвующие в непосредственной ликвидации пожаров, патрулировании, получат вознаграждение за работу, начиная с 5 мая – даты введения режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, - рассказали в ДИП.

Если доброволец принимал участие в тушении до четырех часов, ему положено выплатить 50 рублей за час, если же волонтер работал больше четырех часов, то оплата одного часа увеличивается до 100 рублей. Однако за сутки можно получить не более двух тысяч рублей. В министерстве можно будет получить награду как ежедневно, так и за определенный период.

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