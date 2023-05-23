В Екатеринбурге Opel влетел в машину, а затем скрылся с места ДТП

Автоинспекторы города занимаются поисками нарушителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Opel Astra влетел в машину, а затем скрылся с места ДТП. Авария произошла на улице Токарей. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

ДТП случилось утром 23 мая. Лихач на легковушке ехал в сторону перекрестка улиц Токарей и Крауля. В этот момент, не сбавив скорость, водитель въехал в впередистоящею машину. Однако останавливаться автолюбитель не поспешил. Он выехал на встречную полосу и скрылся с места происшествия.

- Дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших. Водитель на Opel скрылся с место происшествия. Он объявлен в розыск, сейчас весь личный состав занимается поиском, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД города.

Ранее в Екатеринбурге на улице Индустрии произошло ДТП, в котором пострадала маленькая девочка. Водитель на отечественной машине наехал на 8-летнего ребенка. Девочка получила перелом лодыжки.

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