С переломом лодыжки девочку отвезли в больницу. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге Lada сбила 8-летнюю девочку. Авария произошла на улице Индустрии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

ДТП случилось вечером 22 мая. Водитель на Lada 211340 двигался рядом с домом Индустрии, 94А в сторону улицы Космонавтов. В этот момент машина наехала на ребенка.

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход – 8-летняя девочка, с места ДТП с переломом лодыжки доставлена в лечебное учреждение, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Автоинспекторы установили, что за рулем машины был 52-летний мужчина. Он имеет стаж вождения 30 лет.

- На месте дорожной аварии работали госавтоинспекторы, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия, - добавили в Госавтоинспекции.

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