Около тысячи специалистов тушат лесные пожары в Свердловской области

Лес горит в Свердловской области почти месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порядка тысячи специалистов Авиалесохраны, МЧС и лесничеств ведут борьбу с лесными пожарами в Свердловской области. Для этого они используют больше 170 единиц специальной техники.

По данным Департамента информационной политики, в борьбе с огнем используются пожарные машины, спецавиация, бульдозеры и малые патрульные комплексы для леса. Также специалисты следят за тем, чтобы площадь локализованных пожаров не увеличивалась.

- На первый план сейчас выходит вопрос окарауливания кромок, которые пролегают на десятки километров локализованных пожаров, - рассказывает региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

За сутки в Свердловской области потушили 12 природных пожаров, еще столько же удалось локализовать.

Причиной большинства лесных пожаров остается нарушение правил пожарной безопасности. В регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим.

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