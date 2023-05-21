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НовостиПроисшествия21 мая 2023 11:41

Около тысячи специалистов тушат лесные пожары в Свердловской области

Борьбу с огнем ведут сотрудники МЧС, Авиалесохраны и лесничеств
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Лес горит в Свердловской области почти месяц

Лес горит в Свердловской области почти месяц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порядка тысячи специалистов Авиалесохраны, МЧС и лесничеств ведут борьбу с лесными пожарами в Свердловской области. Для этого они используют больше 170 единиц специальной техники.

По данным Департамента информационной политики, в борьбе с огнем используются пожарные машины, спецавиация, бульдозеры и малые патрульные комплексы для леса. Также специалисты следят за тем, чтобы площадь локализованных пожаров не увеличивалась.

- На первый план сейчас выходит вопрос окарауливания кромок, которые пролегают на десятки километров локализованных пожаров, - рассказывает региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

За сутки в Свердловской области потушили 12 природных пожаров, еще столько же удалось локализовать.

Причиной большинства лесных пожаров остается нарушение правил пожарной безопасности. В регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим.

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