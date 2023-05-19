Сотрудники завода имени Калинина получили новые квартиры

Двадцать семей сотрудников ПАО «МЗиК» стали новоселами в рамках корпоративной жилищной программы предприятия

Двадцать семей сотрудников ПАО «МЗиК» стали новоселами в рамках корпоративной жилищной программы предприятия. Ключи от квартир с чистовой отделкой в ЖК «Народные кварталы» от застройщика «Атомстройкомплекс» калининцам в торжественной обстановке вручил директор завода Николай Клейн.

Корпоративная жилищная программа позволяет укреплять кадровый потенциал предприятия, а перспективные сотрудники получают возможность при поддержке завода решить «квартирный вопрос». На заводе им. Калинина программа действует с 2008 года, за это время владельцами жилья на льготных условиях стали более 500 заводчан.

После церемонии вручения ключей новоселы посетили свои новые квартиры. Они оценили удобство планировки и качество внутренней отделки помещений, наличие закрытого двора с детской площадкой. Также они отметили развитую инфраструктуру жилого комплекса: в шаговой доступности от «Народных кварталов» находятся детские сады и школы, магазины, остановки общественного транспорта и Парк Победы.

Сотрудники завода им. Калинина уже получали квартиры в других объектах компании «Атомстройкомплекс»: ЖК «Северное сияние», ЖК «Ударник», «Квартал энтузиастов», расположенных в Орджоникидзевском районе – предпочтительной локации для заводчан.

– Возможность жить в современных, безопасных условиях – базовая потребность человека. Поэтому корпоративные жилищные программы на крупных предприятиях всегда были и будут важным фактором мотивации. На протяжении многих лет мы помогаем предприятиям региона реализовывать корпоративные жилищные программы и таким образом удерживать в регионе ценных специалистов, содействовать развитию науки и производств на Урале, – рассказал Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс». – На нашем предприятии также действует корпоративная жилищная программа – ежегодно с ее помощью десятки сотрудников переезжают в современное, функциональное жилье от компании «Атомстройкомлекс».