На трассе в районе Ревды из-за капитального ремонта дорог изменится схема движения

Известно, что с 17 мая будет закрыт прямой проезд через путепровод в оба направления Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участке федеральной трассы «Пермь – Екатеринбург» в районе Ревды из-за капитального ремонта дорог изменится схема движения. Известно, что с 17 мая будет закрыт прямой проезд через путепровод в оба направления.

- При этом проезд будет возможен через съезды транспортной развязки по круговому движению. Работы продлятся до осени 2024 года. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, - уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Напомним, изначально движение через путепровод планировали закрыть 11 мая, но это могло привести к пробкам на федеральной трассе.

Ранее стало известно, что а Екатеринбурге перенесли сроки перекрытия переулка Базового, участок, закрытый на ремонт, должны были открыть еще 12 мая, но этого не произошло. В итоге ждать возобновления движения на отрезке от Сибирского тракта в сторону «Леруа Мерлен» стоит только к концу этой недели.