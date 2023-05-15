Ждать возобновления движения на отрезке от Сибирского тракта в сторону «Леруа Мерлен» стоит только к концу этой недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перенесли сроки перекрытия переулка Базового, участок, закрытый на ремонт, должны были открыть еще 12 мая, но этого не произошло. В итоге ждать возобновления движения на отрезке от Сибирского тракта в сторону «Леруа Мерлен» стоит только к концу этой недели.

- Продление работ за закрытом участке вызвано необходимостью завершения работ по обеспечению безопасности движения автотранспорта, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на десять дней закроют движение транспорта по улице Ротной, ограничения на участке в районе дома № 6а будут действовать с 22 по 31 мая. Как оказалось, здесь будут проводить работы по строительству газопровода.