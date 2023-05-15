Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 15:28

В Екатеринбурге перенесли сроки перекрытия переулка Базового

Участок, закрытый на ремонт, должны были открыть еще 12 мая
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Ждать возобновления движения на отрезке от Сибирского тракта в сторону «Леруа Мерлен» стоит только к концу этой недели

Ждать возобновления движения на отрезке от Сибирского тракта в сторону «Леруа Мерлен» стоит только к концу этой недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перенесли сроки перекрытия переулка Базового, участок, закрытый на ремонт, должны были открыть еще 12 мая, но этого не произошло. В итоге ждать возобновления движения на отрезке от Сибирского тракта в сторону «Леруа Мерлен» стоит только к концу этой недели.

- Продление работ за закрытом участке вызвано необходимостью завершения работ по обеспечению безопасности движения автотранспорта, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на десять дней закроют движение транспорта по улице Ротной, ограничения на участке в районе дома № 6а будут действовать с 22 по 31 мая. Как оказалось, здесь будут проводить работы по строительству газопровода.