В Свердловской области потушили 20 природных пожаров

На данный момент на территории Свердловской области действуют 29 природных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале спасателям удалось ликвидировать 20 природных пожаров. Также локализованы12 возгораний. Об этом сообщают в МЧС по Свердловской области.

- Основные силы огнеборцев задействованы на тушении пожаров в районе Талицкого, Невьянского, Пышминского городских округов и Ирбитского муниципального образования, - рассказали в ведомстве.

В тушении пожаров били задействованы более 600 человек и 150 единиц техники, а также семь воздушных судов, в том числе самолеты Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России.

На данный момент на территории Свердловской области действуют 29 природных пожаров. При этом, как отмечают в МЧС, угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

Напомним, пожары в Свердловской области начались в конце апреля. А к 8 мая их было зарегистрировано в регионе 67. Корреспондент «КП-Екатеринбург» присоединилась к борьбе с лесными пожарами и рассказала о своем опыте.

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