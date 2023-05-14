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НовостиПроисшествия14 мая 2023 6:45

В Свердловской области потушили 20 природных пожаров

Локализовать удалось 12 возгораний
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
На данный момент на территории Свердловской области действуют 29 природных пожаров

На данный момент на территории Свердловской области действуют 29 природных пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале спасателям удалось ликвидировать 20 природных пожаров. Также локализованы12 возгораний. Об этом сообщают в МЧС по Свердловской области.

- Основные силы огнеборцев задействованы на тушении пожаров в районе Талицкого, Невьянского, Пышминского городских округов и Ирбитского муниципального образования, - рассказали в ведомстве.

В тушении пожаров били задействованы более 600 человек и 150 единиц техники, а также семь воздушных судов, в том числе самолеты Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России.

На данный момент на территории Свердловской области действуют 29 природных пожаров. При этом, как отмечают в МЧС, угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

Напомним, пожары в Свердловской области начались в конце апреля. А к 8 мая их было зарегистрировано в регионе 67. Корреспондент «КП-Екатеринбург» присоединилась к борьбе с лесными пожарами и рассказала о своем опыте.

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