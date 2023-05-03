В Свердловской области в 2023 году леса начали гореть в апреле Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки по состоянию на 3 мая специалисты Уральской базы авиалесохраны ликвидировали восемь природных пожаров на общей площади в 250 га. Сейчас идет борьба с огнем в пригородах Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Алапаевская, Березовска. Асбеста, Сосьвы, а также в Махневском муниципальном образовании, Невьянском и Гаринском лесничествах.

В Свердловской области по состоянию на 3 мая продолжает действовать особый противопожарный режим, который введен губернатором региона Евгением Куйвашевым. До 5 мая приостановлен сезон весенней охоты.

Десятки спасателей тушат природные пожары Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что за нарушение противопожарного режима для граждан предусмотрен административный штраф до 60 тысяч рублей, для юрлиц – до 2 миллионов рублей.

О природных пожарах необходимо сообщать по телефонам 8 800 100 94 00 или 112. Также информацию можно оперативно передать через мобильное приложение «Берегите лес».

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