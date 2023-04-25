Возгорание произошло на улицах Октябрьской и Большевистской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке Висим из-за природного пожара загорелись 10 домов. К месту происшествия выдвинусь группа спасателей и специальной техники. По данным представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, возгорание произошло на улицах Октябрьской и Большевистской

- По одной из отрабатываемых версий, пламя перебросилось на дома с загоревшейся травы. Сотрудники полиции устанавливают причины случившегося, - рассказал «КП-Екатеринбург» полковник Горелых.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 МЧС России отправили тушить крупный пожар в поселке Сосьва, где произошло возгорание вблизи больницы ФСИН. При этом пламя может перекинуться на учреждение и ближайшие жилые дома.

- Горят отходы дерево производства и рядом расположенные строения. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и большое количество сухой растительности, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.