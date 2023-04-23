116 человек за сутки выздоровело от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки коронавирус подтвердился у 122 свердловчан. Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф. За это же время никто не был госпитализирован. Также не было зафиксировано умерших от инфекции. 116 человек за сутки, согласно опубликованным данным, выздоровело.

Ранее уральский врач Александр Соловьев рассказал, чем опасен «Арктур» - новый вариант коронавируса. Новый подвид вируса пришел из Индии, где он стал распространяться полтора месяца назад.

Напомним, 16 марта, медики региона подвели предварительные итоги трехлетней борьбы с COVID-19.

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