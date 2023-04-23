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НовостиЗдоровье23 апреля 2023 13:55

За сутки коронавирус подтвердился у 122 свердловчан

116 человек выздоровело
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
116 человек за сутки выздоровело от коронавируса

116 человек за сутки выздоровело от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки коронавирус подтвердился у 122 свердловчан. Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф. За это же время никто не был госпитализирован. Также не было зафиксировано умерших от инфекции. 116 человек за сутки, согласно опубликованным данным, выздоровело.

Ранее уральский врач Александр Соловьев рассказал, чем опасен «Арктур» - новый вариант коронавируса. Новый подвид вируса пришел из Индии, где он стал распространяться полтора месяца назад.

Напомним, 16 марта, медики региона подвели предварительные итоги трехлетней борьбы с COVID-19.

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