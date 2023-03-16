Самый пик коронавируса в Свердловской области пришелся на 2022 год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Исполнилось ровно три года с того момента, как в Свердловской области зафиксировали первый случай коронавируса. Сегодня медики региона подвели предварительные итоги трехлетней борьбы с COVID-19.

ВИРУС НАКРЫЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ С ГОЛОВОЙ

- Первый случай коронавируса был у девушки, прилетевшей из Италии, - напоминает заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. – Она благополучно выздоровела.

Всего по данным Минздрава, в 2020 году коронавирусом в Свердловской области заболели 58 тысяч человек. В 2021-м их количество увеличилось до 140 тысяч. Самый пик пришелся на 2022 год, когда количество заболевших превысило 360 тысяч человек.

- Когда в начале 2022 года появился тип Омикрон, мы называли это пятой волной, - отметила Екатерина Ютяева. – Он с головой накрыл всю систему здравоохранения Свердловской области. Но само течение болезни было уже легкое.

Спустя три года после начала пандемии маски на улицах уже почти никто и не носит Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЗАРАЗИЛОСЬ БОЛЬШЕ 3 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

В Минздраве подтвердили, что разновидности коронавируса, господствующие сейчас, уже переносятся пациентами легко. Если в 2020-м году госпитализировали в больницы не только заболевших, но и тех, кто с ними контактировал, то сейчас врачи спокойно позволяют пациентам лечиться на дому.

- Все поменялось. Болезнь легко протекает, как острая респираторная инфекция, - говорит Екатерина Ютяева. - Но тяжело болеют лица, которые страдают хроническими неинфекционными заболеваниями. Если же сравнивать, то в начале пандемии было развернуто 12 тысяч коек для пациентов. Сегодня чуть более 400.

Всего от коронавируса в Свердловской области привилось более трех миллионов человек. Умерло за все три года от коронавируса меньше 11 тысяч человек. В основном всем погибшим было больше 70 лет и они имели несколько хронических заболеваний.

Пациентов с коронавирусом все чаще отправляют лечиться на дому Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«СТАНЕТ ОБЫЧНЫМ РЕСПИРАТОРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ»

Уральские ученые отмечают, что к пандемии коронавируса ни одна страна не была готова на 100%. Больше всего заболевших зафиксировано в США – 104 миллиона. На втором месте Индия с 45 миллионами инфицированных. На третьем месте Франция – там заболели 40 миллионов человек. Россия находилась на пятом, а затем и шестом местах. Но в течение последнего полугода она перешла на десятое место.

- У нас инфицированных 22 миллиона 300 тысяч человек, - объясняет президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.- Вирус постепенно теряет вирулентность. Сейчас доминирует разновидность Омикрона «Кракен». Патогенность и вирулентность у него резко снижены. Видимо, так дальше и будет – коронавирус станет обычным респираторным заболеванием. Против него будут нарабатываться вакцины, как при гриппе.

Также в России разработан новый способ борьбы с заразой. Для него используется портативная лазерная установка.

- Их уже пять штук, - объясняет Валерий Черешнев. - Предварительное облучение инфракрасным лазерным лучом либо плеча, либо надлопаточной области резко увеличивает количество дендритных клеток. И если сюда ввести вакцину, то иммунный ответ развивается быстро. Запатентовали такие установки у нас и в США. Сейчас дело за производством. Работает очень хорошо.

В Свердловской области продолжается вакцинация. Причем используются не только внутримышечные инъекции через шприц, но и интраназальные варианты вакцины, которые закапываются в нос.

- Всемирная организация здравоохранения не объявляет пандемию завершившейся, потому что ковид еще активно функционирует. Но директор ВОЗ прогнозирует, что в ближайшее полугодие пандемия закончится и ВОЗ объявит об этом, - добавил Валерий Черешнев.