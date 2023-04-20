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Общество20 апреля 2023 8:20

Уральский врач Александр Соловьев рассказал, чем опасен «Арктур» - новый вариант коронавируса

Новый подвид вируса пришел из Индии, где он стал распространяться полтора месяца назад
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В России зафиксированы первые случаи нового варианта коронавируса «Арктур»

В России зафиксированы первые случаи нового варианта коронавируса «Арктур»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что многие вспоминают эпоху массового распространения коронавируса, как страшный сон, расслабляться еще рано, уверяют эксперты. На днях ученые заговорили о новой разновидности ковида «Арктур». Это мутация варианта «омикрон». По словам главы Роспотребнадзора России Анны Поповой, из-за «Арктура» в конце мая может начаться новый подъем заболеваемости. Более того, новый вариант вируса уже был обнаружен и в России.

В связи с этим, мы попросили эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева объяснить, чем же так опасен «Арктур» и откуда он взялся.

- Этот вариант коронавируса впервые был выявлен в Индии почти полтора месяца назад, - объясняет «КП-Екатеринбург» Александр Соловьев. - И на сегодня он находится под пристальным вниманием экспертов Всемирной организации здравоохранения. С высокой вероятностью это кандидат на новые волны эпидемиологического ухудшения, как в Европе, так и в России. Для Европы это ближайшие два месяца, а для нас это начало лета и, видимо, конец мая, июнь, июль… Вполне вероятно, что можно будет ожидать ухудшения эпидемиологической ситуации, связанного с распространением этого нового варианта «Арктур».

По предварительным данным, «Арктур» может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью.

По предварительным данным, «Арктур» может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По наблюдениям, которые делали ученые в Индии, получается, что «Арктур» легче своих предшественников обходит иммунную защиту в организме. Причем это касается и тех, кто ранее вакцинировался от коронавируса, и тех, кто уже успел переболеть коронавирусом.

- Это говорит о том, что в очередной раз значительное количество людей может быть инфицировано, - говорит Александр Соловьев. - Это подтверждается тем, как ситуация развивается в Индии. Там уже полтора месяца не прекращается рост заболеваемости этим вариантом коронавируса.

Впрочем, по наблюдениям медиков, значительных клинических ухудшений у заболевших не происходит. Среди новых симптомов специалисты называют покраснение и раздражение глаз, «зудящий» конъюнктивит. Возможны не гнойные выделения. Подобные проявления у заболевших коронавирусом раньше не встречались. Хотя по мнению токсиколога Алексея Водовозова это не обязательно именно симптом «Арктура». Просто в Индии, где сейчас больше всего заболевших, свирепствует еще и другая болезнь, которая как раз и провоцирует конъюнктивит. Другие симптомы «Арктура» более привычные – головная боль, боль в горле, заложенный нос, боль в мышцах, лихорадка…

В Роспотребнадзоре отметили, что введение противоэпидемических ограничений из-за нового варианта коронавируса не требуется

В Роспотребнадзоре отметили, что введение противоэпидемических ограничений из-за нового варианта коронавируса не требуется

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы видим цифры и госпитализаций, и поступлений пациентов в реанимационные отделения, и летальности в Индии и в ряде других стран, где уже начал активно распространяться вариант этого вируса. И эти данные говорят о том, что эпидемиологическое ухудшение ситуации будет небезопасно, - отмечает Александр Соловьев. - В любом случае какая-то часть инфицированных людей попадет в стационары, какая-то на реанимационные койки. И, к сожалению, будут и погибшие.

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