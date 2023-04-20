В России зафиксированы первые случаи нового варианта коронавируса «Арктур» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что многие вспоминают эпоху массового распространения коронавируса, как страшный сон, расслабляться еще рано, уверяют эксперты. На днях ученые заговорили о новой разновидности ковида «Арктур». Это мутация варианта «омикрон». По словам главы Роспотребнадзора России Анны Поповой, из-за «Арктура» в конце мая может начаться новый подъем заболеваемости. Более того, новый вариант вируса уже был обнаружен и в России.

В связи с этим, мы попросили эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева объяснить, чем же так опасен «Арктур» и откуда он взялся.

- Этот вариант коронавируса впервые был выявлен в Индии почти полтора месяца назад, - объясняет «КП-Екатеринбург» Александр Соловьев. - И на сегодня он находится под пристальным вниманием экспертов Всемирной организации здравоохранения. С высокой вероятностью это кандидат на новые волны эпидемиологического ухудшения, как в Европе, так и в России. Для Европы это ближайшие два месяца, а для нас это начало лета и, видимо, конец мая, июнь, июль… Вполне вероятно, что можно будет ожидать ухудшения эпидемиологической ситуации, связанного с распространением этого нового варианта «Арктур».

По предварительным данным, «Арктур» может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По наблюдениям, которые делали ученые в Индии, получается, что «Арктур» легче своих предшественников обходит иммунную защиту в организме. Причем это касается и тех, кто ранее вакцинировался от коронавируса, и тех, кто уже успел переболеть коронавирусом.

- Это говорит о том, что в очередной раз значительное количество людей может быть инфицировано, - говорит Александр Соловьев. - Это подтверждается тем, как ситуация развивается в Индии. Там уже полтора месяца не прекращается рост заболеваемости этим вариантом коронавируса.

Впрочем, по наблюдениям медиков, значительных клинических ухудшений у заболевших не происходит. Среди новых симптомов специалисты называют покраснение и раздражение глаз, «зудящий» конъюнктивит. Возможны не гнойные выделения. Подобные проявления у заболевших коронавирусом раньше не встречались. Хотя по мнению токсиколога Алексея Водовозова это не обязательно именно симптом «Арктура». Просто в Индии, где сейчас больше всего заболевших, свирепствует еще и другая болезнь, которая как раз и провоцирует конъюнктивит. Другие симптомы «Арктура» более привычные – головная боль, боль в горле, заложенный нос, боль в мышцах, лихорадка…

В Роспотребнадзоре отметили, что введение противоэпидемических ограничений из-за нового варианта коронавируса не требуется Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы видим цифры и госпитализаций, и поступлений пациентов в реанимационные отделения, и летальности в Индии и в ряде других стран, где уже начал активно распространяться вариант этого вируса. И эти данные говорят о том, что эпидемиологическое ухудшение ситуации будет небезопасно, - отмечает Александр Соловьев. - В любом случае какая-то часть инфицированных людей попадет в стационары, какая-то на реанимационные койки. И, к сожалению, будут и погибшие.