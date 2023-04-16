Евгений Куйвашев обратился к жителям Свердловской области

Губернатор отметил, что Пасха объединяет не только православных верующих, но и всех жителей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Пасхой. Текст поздравления опубликовали на сайте департамента информационной политики Свердловской области.

- Этот праздник приносит нам духовное обновление, вселяет веру в торжество добра и справедливости, во всепобеждающую силу жизни, дарит радость и надежду на лучшее, наполняет души любовью, стремлением помогать и заботиться о ближних. В светлый праздник Пасхи желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья, благополучия, добра и процветания, - обратился к уральцам Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что праздник своими добрыми традициями объединяет не только православных верующих, но и всех жителей региона.

Ранее мы публиковали поздравление мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Он вместе с Евгением Куйвашевым присутствовали на ночном богослужении в Свято-Троицком кафедральном соборе.

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