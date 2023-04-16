Пасха 2023 в Екатеринбурге: яркий фоторепортаж

Для православных верующих это одно из самых важных событий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Великий праздник Пасхи начался в Екатеринбурге с ночных богослужений в Свято-Троицком соборе.

Ночное богослужение проходило в Свято-Троицком кафедральном соборе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночные богослужения прошли в ночь с 15 на 16 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главную литургию в соборе провел митрополит Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг. На ней собрались несколько сотен прихожан.Богослужение сопровождалось чтением канона Великой Субботы и Евангелие под негромкое пение хора. В конце службы по давней традиции архиерей Евгений дарит каждого пришедшего пасхальным яичком.

Главную литургию в соборе провел митрополит Евгений Кульберг Фото: Алексей БУЛАТОВ

На богослужении собралось несколько сотен прихожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пасхальном богослужении приняли участие мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев

Ночью в Екатеринбург из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили Благодатный огонь. Его привезли спецрейсом и доставили до Храма-на-Крови, откуда святыню передадут в другие храмы и церкви.

Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продолжится праздник Пасхи крестным ходом, который начнется в 16:00 от Свято-Троицкого кафедрального собора. Маршрут крестного хода пройдет по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, улице Царской до Храма- на-Крови.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как будут отмечать Пасху в Екатеринбурге в 2023 году. Опубликована программа мероприятия на Пасху в Екатеринбурге и Свердловской области 16 апреля 2023 года (подробнее)

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru