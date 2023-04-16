Пасха 2023 в Екатеринбурге: яркий фоторепортаж

Для православных верующих это одно из самых важных событий
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Великий праздник Пасхи начался в Екатеринбурге с ночных богослужений в Свято-Троицком соборе.
Ночное богослужение проходило в Свято-Троицком кафедральном соборе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ночные богослужения прошли в ночь с 15 на 16 апреля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главную литургию в соборе провел митрополит Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг. На ней собрались несколько сотен прихожан.Богослужение сопровождалось чтением канона Великой Субботы и Евангелие под негромкое пение хора. В конце службы по давней традиции архиерей Евгений дарит каждого пришедшего пасхальным яичком.
Главную литургию в соборе провел митрополит Евгений Кульберг
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На богослужении собралось несколько сотен прихожан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пасхальном богослужении приняли участие мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев
Ночью в Екатеринбург из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили Благодатный огонь. Его привезли спецрейсом и доставили до Храма-на-Крови, откуда святыню передадут в другие храмы и церкви.
Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Празднование Пасхи в Екатеринбурге 2023
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Продолжится праздник Пасхи крестным ходом, который начнется в 16:00 от Свято-Троицкого кафедрального собора. Маршрут крестного хода пройдет по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, улице Царской до Храма- на-Крови.
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