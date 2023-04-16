Евгений Куйвашев и Алексей Орлов приняли участие в пасхальной службе

Евгений Куйвашев и Алексей Орлов присоединились к сотням прихожан во время ночных богослужений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гебернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеинбурга Алексей Орлов присоединились к сотням прихожан на ночном богослужении в честь Пасхи. Оно прошло с 15 на 16 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе. Литургию провел митрополит Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг.

В своем telegram-канале Алексей Орлов поздравил екатеринбуржцев с праздником Светлой Пасхи.

- Испокон веков Пасха является воплощением жертвенности и величия духа. Олицетворяет собой торжество, которое вселяет в людей веру в божественную милость и спасение, напоминает нам о том, что с рождения истинная цель каждого человека – свершение добрых дел и созидание. Пусть светлый праздник Пасхи войдет в каждый дом с миром, благоденствием и добром, согреет сердца екатеринбуржцев радостью и жизненной теплотой общения с родными и близкими. Желаю вам, дорогие друзья, исполнения всех ваших надежд и благих начинаний. Добра и любви, - написал глава города.

Напомним, ночью в Екатеринбург из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили Благодатный огонь. Его привезли спецрейсом и доставили до Храма-на-Крови, откуда святыню передадут в другие храмы и церкви.

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